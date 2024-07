Grave sconfitta per il nostro territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) "La perdita della fiera Skipass a Modena è una, ancor più se dovesse essere ripristinata in un’altra città". Luciano Magnani, presidente del Consorzio sciistico del Cimone è molto dispiaciuto di questa chiusura, che porterà conseguenze negative a tutto il settore turistico appenninico: "E’ sicuramente doloroso perdere la fiera Skipass che per 30 anni ci ha portato al centro del settore invernale italiano. Ha consentito a tutti gli operatori turistici di avere contatti a livello nazionale e internazionale, e una vetrina di primordine coi migliori atleti e tecnici del mondo. I ricordi migliori sono dei Nazionali e dei turisti scendere sulle piste innevate artificialmente, una grande promozione che dava poi i suoi frutti in montagna.