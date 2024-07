È morta dopo l’intervento Chirurgia estetica killer la famosa muore a 33 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il cuore della modella ha smesso di battere martedì in tarda serata. La notizia è stata diffusa solo oggi sollevando un’ondata emotiva. I social della 33enne, mamma di due bambini, sono stati letteralmente presi d’assalto con centinaia e centinaia di messaggi di cordoglio. Non è ancora chiaro cosa sia successo. A quanto si apprende, tuttavia, sembra che laabbia avuto delle complicanze successive ad un intervento di. >> “La Franci è incinta”. Sorpresa, Valentino Rossi presto papà bis: il Dottore e la sua piccola assistente svelano anche il sesso Per migliorare il suo aspetto aveva deciso di sottoporsi ad un lifting ai glutei lo scorso 23 giugno. Sembrava che tutto andasse liscio, invece il il 26 giugno ha avvertito un forte dolore addominale ed è svenuta.