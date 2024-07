E' Luc Pénaud il nuovo Presidente di Manageritalia Liguria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) - Un avvicendamento dovuto all'elezione di Monica Nolo a Vice-nazionale della Federazione dei manager del terziario italiano. Genova,4 luglio 2024 – Cambio al vertice per, sarà Luca guidare per i prossimi quattro anni gli oltre 2.700 manager e dirigenti privati attivi sul territorio ligure al posto di Monica Nolo. Un avvicendamento dovuto a seguito dell'elezione della stessa Nolo a una delle tre cariche di ViceNazionale diavvenuta in occasione della 102° Assemblea Nazionale che si e svolta a Milano lo scorso 15 giugno con la partecipazione di oltre 400 delegati da tutta Italia. "Ringrazio ilBallarè e tutti i colleghi che mi hanno sostenuto ed eletta a Vicenazione di” commenta Monica Nolo che prosegue: ”Un ruolo che mi impegno a rivestire con grande responsabilità.