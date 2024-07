Davide Baggio morto in un incidente | poco fa la notizia sulla moglie

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 4 luglio 2024) Avrebbero dovuto andare in bus alla Valle dei Re di Luxor, in Egitto, dove era in vacanza con la, ma per una fatalità il tour operator non ha trovato posto a bordo del pullman. Così ha affittato un’auto privata. Ma mentre si recavano verso la località, è avvenuto l’mortale che ha ucciso, 56 anni. LaChiara Tombolato, 55 anni è rimasta ferita gravemente ed è ricoverata, in coma. Ladella donna difa. Leggi anche: Muore lanciandosi in un pozzo e lascia un biglietto: choc in Italia Leggi anche: “Dov’è nascosto”, Giacomo Bozzoli in fuga dopo la condanna: la rivelazione del suoceroin unStava trascorrendo le vacanze estive insieme allae il destino con lui è stato crudele.