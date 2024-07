Corruzione arrestato generale dei carabinieri Per lui contanti borse di lusso e biglietti per l’Olimpico e la Scala

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Milano, 4 luglio 2024 – Terremoto nell’Arma, undei, Oreste Liporace, è finito agli arresti domiciliari (insieme a un imprenditore) nell’ambito di un’indagine pere turbativa d’asta ha portato nata a Milano e con conseguenze nel Lazio. Nel dettaglio, come spiega in una nota il procuratore di Milano, Marcello Viola, oggi "il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano ha dato esecuzione a una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari" nei confronti di "un imprenditore laziale", Ennio De Vellis. "Nello stesso contesto idel R.O.S. hanno provveduto a eseguire analogo provvedimento a carico di un Ufficialedell'Arma", ovvero Liporace. Le accuse Chi sono gli arrestati Le origini dell’indagine Le accuse Entrambi sono indagati "per i reati di traffico di influenze illecite, emissione di fatture per operazioni inesistenti,e turbata libertà degli incanti".