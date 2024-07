Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 4 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente lunedì 1. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Giornata di ufficialità in casaper quanto riguarda gli acquisti di Piotr Zielinski e Luka Topalovi?. Il primo arriva a parametro zero, mentre il secondo è stato prelevato dai nerazzurri per 800mila euro dal PrvaLiga Domžale. A breve firmerà con i nerazzurri anche il portiere Josep Martínez, atterrato a Linate poco dopo la mezzanotte. Ben avviati sono anche i discorsi con il Venezia per Tanner Tessmann, per arrivare al quale i nerazzurri cederanno a titolo definitivo Gaetano Oristanio ai lagunari.