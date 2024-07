Basket | Justin Gorham firma con Derthona Tortona

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un buon colpo di mercato nella LegaA. Protagonista Bertramche è riuscita a portare in Italia il cestistache arriva in Piemonte dal Lietuvos Rytas, compagine militante nella massima serie di pallacanestro lituana. Un acquisto davvero molto importante per il club bianconero che continua, così, il percorso di crescita nel prossimo campionato nostrano. Le parole del presidente dei piemontesi ha raccontato le qualità del nuovo acquisto.: “Continua la costruzione della rosa” (Crediti foto:– Facebook)“Bertramcomunica di avere raggiunto l’accordo con, ala grande classe ’98 che nell’ultima stagione ha indossato la canotta del Lietuvos Rytas, con cui ha vinto il campionato lituano“.