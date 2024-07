Atalanta il calendario della Serie A 2024 25 | si inizia a Lecce le prime tre in trasferta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) È stato svelato ufficialmente il nuovo/25: l’inizierà ail 18 agosto. Al Via del Mare si era giocata anche l’ultimascorsa stagione, quella che è valsa la Champions. Letre partite nerazzurre sono in– in Salento e poi contro Torino e Inter – in attesa di completare i lavorinuova Curva Sud, per poi tornare al Gewiss Stadium alla quarta giornata il 15 settembre, dopo la prima pausa per la prima delle quattro pause nazionali (le altre tre sono previste al 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo), sfidando la Fiorentina davanti a 25mila persone. IN AGGIORNAMENTO Il/25 dell’, giornata per giornata (segnalata la domenica del weekend corrispondente o il mercoledì in caso di infrasettimanale, soltanto indicativa: le date e gli orari nel dettaglio verranno comunicati in seguito) Giornata 1:(domenica 18 agosto) Giornata 2: Torino–(domenica 25 agosto) Giornata 3: Inter-(domenica 1 settembre) Giornata 4:-Fiorentina (mercoledì 15 settembre) Giornata 5:-Como (domenica 22 settembre) Giornata 6: Bologna-(domenica 29 settembre) Giornata 7:-Genoa (domenica 6 ottobre) Giornata 8: Venezia-(domenica 20 ottobre) Giornata 9:-Verona (domenica 27 ottobre) Giornata 10:-Monza (mercoledì 31 ottobre) IN AGGIORNAMENTO Date e orari ? venerdì ore 20.