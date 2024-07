Anche fuori dalla Via della Seta Xi punta all’Italia Report

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 luglio 2024)dopo il mancato rinnovo del memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative (Via), la Cina considera l’Italia un importante obiettivo economico, industriale, tecnologico e geopolitico. Per questo, ha stabilito una presenza in ognuno di questi settori per portare avanti i suoi obiettivi strategici. È uno dei risultati di uno studio di Emily de La Bruyere e Nathan Picarsic, cofondatori di Association for the New Century e Horizon Advisory, intitolato “Controlling Controlled Designation: China’s Ambitions for Italy, the Stakes at Play, and the Trans-Atlantic Opportunity”. Proprio oggi inizia la missione in Cina di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, per porre le basi per un nuovo corso sulle sinergie industriali tra i due Paesi.