Altro schiaffo all' Italia del calcio | dove va Calafiori per 50 milioni di euro

(Di giovedì 4 luglio 2024) Cosa hanno in comune Riccardoe Alessandro Buongiorno? Il ruolo (difensore centrale), il piede (sinistro) e le elevate quotazioni di mercato, nonostante l'-fallimento della Nazionale di Luciano Spalletti. Sono i pochi ma carissimi uomini di mercato reduci dalla Germania, tra l'con umori diametralmente opposti.è stato la rivelazione del torneo, titolare in ogni partita del girone e pure decisivo contro la Croazia, quando al 97' si è reso protagonista della percussione centrale e dell'assist per il gol qualificazione di Zaccagni. Buongiorno invece era partito con la speranza di essere titolarissimo in un'eventuale difesa a tre, al posto dell'infortunato Acerbi, invece si è guardato tutto l'peo dalla panchina.