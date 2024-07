Agoumé futuro in bilico Il Siviglia insiste ma a una condizione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilnon ha mai smesso di pensare a Luciendopo l’ultima stagione in prestito. Il centrocampista è di ritorno all’Inter, ma il club spagnolo vorrebbe ingaggiarlo. Secondo Tuttosport, c’è solo un opzione per prelevarlo dal club nerazzurro. INTERESSE PRINCIPALE – Ildi Lucienè ancora incerto dopo l’ultima esperienza in prestito al. Il club spagnolo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, ma non ha mai negato la volontà di riaverlo a disposizione anche per la prossima stagione. Tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare, con il club andaluso intenzionato a ingaggiare il calciatore.è attualmente legato all’Inter fino al 2025, con il suo contratto che scade la prossima stagione. Questo implica che, nonostante il prestito al, il club spagnolo dovrà ora acquistare il calciatore solo a titolo definitivo.