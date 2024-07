Tour de France 2024 quinta tappa Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ildepropone la, lunga 177.4 km da-de-. La prima frazione interamente in territoriose dovrebbe sorridere ai velocisti, che dopo la volata “anomala” di Torino contano di potersi giocare allo sprint il successo parziale. Per gli uomini di classifica occasione di recuperare le energie dopo il tappone alpino di ieri, tenendo sempre e comunque gli occhi ben aperti. Di seguito tutte le informazioni per seguire nel migliore dei modi la corsa. SEGUI LATESTUALE: PERCORSO E ALTIMETRIADE: CALENDARIO TAPPE,, TV EDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV L’ANALISI DEL PERCORSO DELL’ALBO D’OROde-de-in tv:I corridori partiranno dal chilometro zero didealle ore 13:30, dopo aver percorso il tratto di trasferimento, mentre l’arrivo aè stato programmato dagli organizzatori tra le 17:15 e le 17:40 in base alle previsioni sulla mediaa della corsa.