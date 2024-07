Tornano gli abiti dei Della Rovere Urbino riabbraccia le vesti dei duchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) di Giovanni Volponi Sono tornati. In silenzio, per riposare al riparo da luce e dalla polvere nei depositiGalleria Nazionale. Parliamo deglideiche erano entrati undici anni fa nel castello Brancaleoni di Piobbico per una mostra di pochi mesi ma avevano finito per rimanerci fino ad oggi. Un prestito temporaneo datato 2013 che sembrava non avere fine, nell’indifferenza generale. Ha rimediato ora, anche e soprattutto per la salute stessa degli antichi tessuti, l’attuale dirigenzaGalleria Nazionale: "Glisono tornati a Palazzo Ducale circa due mesi fa – ci spiega la funzionaria Valentina Catalucci – e il soggiorno a Piobbico non poteva protrarsi oltre per motivi di conservazione. Sono tessuti di cinquecento anni fa, che dopo esser stati assieme alle salme dei proprietari in orizzontale per oltre quattrocento anni, ora erano collocati verticalmente in manichini da oltre dieci.