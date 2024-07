Tommaso Paradiso in concerto a Rock in Roma 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si esibirà il 4 luglio all’Ippodromo delle Capannelle per il suo Tommy Summer Tour, biglietti sul sito dell’evento e Ticketone2023 – credit Alex Valentina DSPinfa tappa il Tommy Summer Toursi esibirà giovedì 4 luglioall’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti sono disponibili suin.com, su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone. Tommy Summer Toursarà una nuova occasione per essere trasportati, travolti, sommersi dalla contagiosa potenza live dei brani del nuovo album Sensazione Stupenda, uscito venerdì 6 ottobre, e di tutti i più grandi successi che hanno resouno dei più popolari cantautori italiani contemporanei. Dopo le sette date nei palazzetti del tour Tommy 2023, in partenza il 16 novembre e anticipate da un giro nei pub che nelle scorse settimane ha creato atmosfere intime e indimenticabili trae i suoi fan, la festa continuerà quindi in estate.