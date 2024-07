Scoperto mentre tenta il furto al supermercato tira fuori il coltello e ferisce il vigilante

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Rapina con un ferito da arma da taglio alEurospin di Porta a Mare a Pisa. Ad avere la peggio, per un colpo di arma da taglio, un addetto alla sicurezza. Il responsabile, un 39enne di origine etiope, titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale e già noto alle forze dell’ordine, si era furtivamente introdotto all’interno dei magazzini delper sottrarre della merce.dal personale della sicurezza ha minacciato gli addetti con un, colpendo uno di loro ad un braccio, e si è dato ad una precipitosa fuga. L’uomo è stato raggiunto e immobilizzato dall’addetto, nonostante la ferita lieve all’avambraccio, in attesa degli agenti delle volanti della questura di Pisa che hanno arrestato in flagranza l’uomo di origine africano con l’accusa dita rapina aggravata e lesioni aggravate.