Saldi Estivi 2024 a Milano e in Lombardia | data consigli eventi

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio– Sabato 6 lugliosegna l'inizio dei tanto attesie in tutta la. Questa stagione di sconti rappresenta un'occasione imperdibile per i consumatori, desiderosi di rinnovare il guardaroba a prezzi vantaggiosi e di scoprire le ultime tendenze della moda. Ecco una guida per prepararsi al meglio, conutili e novità. Quanto durano i? Quando comprare Le regole sui prezzi per i negoziper uno shopping intelligente Le migliori zone per inei centri commerciali e negli outlet Quanto durano i? Ie ininizieranno ufficialmente sabato 6 luglioe proseguiranno per sessanta giorni fino a martedì 3 settembrecome stabilito dalla delibera della giunta regionale del 14 dicembre 2011.