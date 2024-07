Milano spaccia droga in zona Sempione e nasconde la cocaina nel vano del serbatoio dell’auto | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un italiano di 28 anni è statomartedì pomeriggio aper spaccio di. Distribuivainva gli stupefacenti neldi rifornimento del. Aveva con sè 13 dosi di polvere bianca e 950 euro in contanti. L’uomo è stato notato in atteggiamenti sospetti dagli agenti della Squadra mobile milanese durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio diin. Il ventottenne era in attesa in via Canonica e stava facendo diverse chiamate al cellulare. Poco dopo, un uomo si è avvicinato all’autovettura, è salito a bordo per poi scendere subito dopo e allontanarsi. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti. Hanno fermato e denunciato il compratore dopo avergli trovato addosso una dose diacquistata al costo di 40 euro.