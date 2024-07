Mazzoni blitz dei Nas al reparto di Cardiologia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Inadeguatezze strutturali", ma complessivamente niente di particolarmente grave nell’immediato e, soprattutto, di non rimediabile. Questo l’esito dei controlli di cui è stato oggetto ieri ildidell’ospedaledi Ascoli. Un controllo disposto dalla Procura di Ascoli che ciclicamente verifica le condizioni degli ambienti ospedalieri. Ieri mattina quindi i militari dell’arma del Nucleo Anti Sofisticazione coadiuvati dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ascoli si sono presentati nele lo hanno sottoposto ad una attenta ispezione. Per altro i carabinieri del nucleo di Ascoli anche nei giorni scorsi sono stati nel nosocomio ascolano per effettuare controlli, sempre su mandato della magistratura ascolana che si muove talvolta di iniziativa, altre volte dietro segnalazione di presunte anomalie.