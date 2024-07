Lucano | Il Pd mi aveva cercato ma non condivido la linea su guerra e riarmo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Mimmocon la sua Riace ha costruito un modello di accoglienza e inclusione dei migranti celebrato a livello globale. Dopo la vicenda giudiziaria che lo ha visto assolto, viene eletto europarlamentare nelle fila di AVS e per la quarta volta sindaco della sua amata terra. Doppia elezione, come sindaco di Riace al quarto mandato e come europarlamentare. Quanta Riace porterà in Europa e quanta Europa a Riace? “È una domanda bellissima, grazie. È proprio in questa connessione che lei coglie che posso immaginare di vivere il mio rapporto con la politica che – come diceva Peppino Impastato – è su “base emozionale”. Il viaggio della campagna elettorale l’ho affrontato non facendo freddi calcoli, ma basandomi su quelli che ritengo siano gli ideali attorno ai quali la sinistra deve compattarsi.