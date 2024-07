La sequestrano e stupranotre arrestati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 16.43 Tre ragazzi sono statia Bologna con l'accusa di aver sequestrato e violentato una donna. Avevano attirato la vittima, una 37enne somala e senza fissa dimora,con la scusa di offrirle droga. Un italiano e due tunisini. Hanno portato la donna in un appartamento e l'hanno violentata per circa un'ora. Per sfuggire al branco, lei si è gettata dalla finestra. Ha riportato la frattura del bacino e varie lesioni. Gli investigatori sono risaliti ai responsabili grazie alla sua testimonianza e alle videocamere della zona.