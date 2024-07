La dichiarazione d’amore di Rossoni alla Vis | Vado ma per te la porta è sempre aperta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) PESAROfi nestra. Il contratto è scaduto, ma lui spera ancora in una chiamata della Vis: "Sarebbe un sogno"., se lo aspettava? "Sapevo che ero in scadenza e non avevo ancora parlato con il club. Dunque sì, me o aspettavo" Dopo quante stagioni in biancorosso? "Nove" La più bella? "A parte la prima che mi ha aperto il mondo dei professionisti, direi quella in cui abbiamo vinto il campionato, nella stagione 2017-18: vincere nella propria città, quando si pensava che tutto fosse finito, è stato incredibile. Al secondo posto metto la salvezza conquistata con la Recanatese quest’anno. Venivamo da una annata in cui avevamo tanto sofferto e salvarsi in quel modo, al 95’ è stato incredibile. Penso che pochi abbiano potuto vivere emozioni simili" Sul piano personale è soddisfatto della stagione appena terminata? "Nella prima parte ho avuto qualche problema fisico e il mister aveva fatto altre scelte.