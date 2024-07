Kaspersky | botnet a partire da 100 dollari sul dark web

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 3 luglio 2024. Gli esperti diDigital Footprint Intelligence hanno analizzato le vendite disulweb e sui canali shadow di Telegram, scoprendo che gli aggressori possono acquistare soluzioni già pronte ada 99. Oltre agli acquisti occasionali, lepossono essere noleggiate o acquisite come codice sorgente trapelato a un prezzo simbolico. In alcuni casi è disponibile anche lo sviluppo dipersonalizzate. Unaè una rete di dispositivi infettati da malware, che vanno dagli spazzolini intelligenti ai più avanzati dispositivi industriali connessi a Internet, che gli aggressori utilizzano per organizzare attacchi di massa automatizzati, come quelli DDoS. "Mirai è uno dei più famosi esempi di