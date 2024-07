Kamala Harris chi è la vicepresidente pronta a prendere il posto di Biden in caso di ritiro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’ipotesi c’è, al netto delle smentite di rito: Joesta valutando il. Se dovesse succedere chi sarebbe il candidato dei dem che avrebbe il compito di sfidare Donald Trump? In tal senso negli Stati Uniti ci sono pochi dubbi:. Sebbene al momento più impopolare del suo capo, laè considerata la figura migliore a raccoglierne l’eredità, colei che creerebbe meno spaccature in un Partito democratico già lacerato e scosso dalle continue défaillance del presidente. Dopo essere stata indicata come ‘l’Obama donna’, primaafroamericana della storia,si prepara silenziosamente a infrangere nuovi soffitti di cristallo e coronare il sogno di diventare la prima presidente donna e la prima afroamericana a guidare gli Stati Uniti.