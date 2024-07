Grandi banche ai saluti in Cina Così il Dragone ha spaventato la finanza

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E pensare che giusto un anno fa Jamie Dimon, capo indiscusso di Jp Morgan, prima banca americana, era volato inpieno di belle speranze. Forse fiutando i nuovi venti di guerra commerciale, il banchiere statunitense simbolo dellapesante occidentale, quella che muove le fila di Wall Street, aveva tenuto nelun ciclo di incontri, per provare a mantenere intatti quei ponti costruiti, non senza fatica, anni addietro, persino durante la ben più muscolare amministrazione Trump. Qualcosa però deve essere andato storto. Forse quelle sanzioni formato extra large, in grado cioè di abbattersi su qualunque banca o finanziaria in odore di affari con la Russia. O forse, l’anemia ormai conclamata dell’economia cinese. Fatto sta che per un buon pezzo di Occidente sembra essere arrivato il momento dei