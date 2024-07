Festa del fritto a Tombaccia tre giorni da gustare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un lungo weekend di. Torna infatti la ‘del’ organizzata dall’associazione ‘Quei d’la dal fium’ che quest’anno giunge alla 13ª edizione. Si torna alle tre giornate, da venerdì a domenica, a partire dalle 19, con l’apertura degli stand del(cucinato dal Ristorante La Perla di Fano) e l’intrattenimento musicale. Si comincia venerdì con l’animazione per bambini, giochi, mercatini e poi si aprono le danze dalle 21 con l’Orchestra Gusto e Lidia mentre, sul palco secondario, Dj Conti Cali fa scatenare i più giovani (anche nelle serate successive). Sabato gli stand riaprono alle 19 e dalle 20 intrattenimento e ballo con Sabrina. Dalle 21 invece si balla al ritmo dell’Orchestra Joselito e per tutta la serata giostrina e gonfiabili per i bimbi.