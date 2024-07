F1 | Carlos Sainz un podio godereccio | Abbiamo lottato molto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’incidente che ha coinvolto Max Verstappen e Lando Norris ha favorito, anche,. Il pilota della Ferrari è stato lesto a sfruttare la situazione passando dal quinto al terzo posto del Gran Premio d’Austria. Una grande prova, alla fine, che ha regalato tanta consapevolezza al corridore che dovrà lasciare il rosso di Maranello a fine stagione. F1, le parole di: “Aggiornamenti a Silverstone? La squadra sta lavorando a manetta” (Credit foto – pagina Facebook Scuderia Ferrari)“con George per quello che pensavamo fosse un 3° posto e che invece è diventato poi 1° per lui e con un Piastri che è arrivato dietro di noi velocissimo con una McLaren che oggi volava – queste le dichiarazioni didi Ferrari, terzo in Austria, ai microfoni di Sky Sport F1 –.