E’ Sempre Cartabianca Berlinguer saluta con soddisfazione | Qui possiamo lavorare in libertà Ci rivediamo a settembre

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bianca- E'(da MediasetInfinity) “E’ stato un anno faticoso, difficile, ma anche ricco di“. Biancaha concluso così la sua prima stagione a Mediaset dopo tanti anni di Rai. Un’annata lunga dieci mesi alla guida di E’che considera riuscita sotto ogni punto di vista e non era scontato: “Quando abbiamo deciso di scegliere Mediaset sapevamo che non sarebbe stato semplice, ma oggidire che abbiamo fatto bene, che non abbiamo assolutamente sbagliato, perché qui abbiamo trovato le condizioni migliori percon serenità e in piena“. Per questo, ringrazia l’azienda di Cologno Monzese perché “tutto quello che ci aveva promesso poi ha mantenuto”. Nei suoi ringraziamenti di rito finali ha più volte rivendicato di aver goduto di quellache – seppur non lo dica esplicitamente – in Rai era venuta meno.