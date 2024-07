Da vino a salsa barbecue | un' azienda vinicola dell' Oregon ha trovato il modo di non buttare via il pinot nero contaminato dal fumo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Durant Vineyards, in, ha saputo reinventarsi insorprendente. Dopo gli incendi del 2020 che hanno devastato completamente la Willamette Valley, l’di Dayton è rimasta con circa 800 casse didalma, invece di gettare la spugna, ha deciso di creare un nuovo prodotto: lautilizzata per eccellenza negli Stati Uniti per grigliate e snack, lasauce. Il prodotto finale è stato progettato per evidenziare le note fruttate del, così come le sottili sfumature affumicate degli incendi che hanno invaso l’area, e presenta «sentori di pimento e chiodi di garofano con una affumicatura di peperoncini chipotle e del pepe», racconta su The Drink Business Eric Bartle, manager del ristorante all’interno