Catanzaro appalti sanitari e universitari truccati sistematicamente | 37 indagati E al concorso di Radiologia si parlava di pesca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “È evidente come glihanno asservito le loro cariche pubbliche a meri interessi economici, anche personali, e imprenditoriali”. È quanto scrive il gip Gilda Danila Romano nell’ordinanza eseguita stamattina dalla Guardia di finanza su richiesta del procuratore diVincenzo Capomolla, dell’aggiunto Giancarlo Novelli e del pm Anna Chiara Reale. Al centro dell’inchiesta “Sartoria” ci sonopubblici per complessivi 33 milioni di euro. Il terremoto giudiziario ha riguardato ospedali e università di. Su 37– otto sono società – la misura cautelare è scattata per 15 persone. Tre di loro sono finiti ai domiciliari come il direttore del reparto di medicina nucleare dell’ospedale “Mater Domini” Giuseppe Lucio Cascini.