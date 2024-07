Cara Meloni alla destra servono nuovi riferimenti culturali Parta da due dati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Gentile Presidente, chiarisco subito: sono una persona di sinistra che non voterà mai per Lei, ma non penso che a causa Sua e della coalizione da Lei capitanata il fascismo sia alle porte. Anzi, mi riconosco fra coloro che biasimano la sinistra per essersi, fra le altre nequizie, ridotta a un antifascismo di maniera, pur di mascherare la propria incapacità e irrilevanza nel contrastare l’unico fascismo del nostro tempo: quel potere tecno-finanziario che, sulla base della dogmatica neoliberista, sta distruggendo lo stato sociale e producendo delle disuguaglianze come non si vedevano dal periodo fra le due guerre mondiali. E qui arrivo al punto. Non occorre essere degli storici di professione per accorgersi che il contesto sociopolitico odierno presenta inquietanti similitudini con quello che, nel secolo scorso, ha condotto il mondo verso due conflitti tragici.