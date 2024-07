Brics Kganyago gela Knot | frammentazione? Sanzioni funzionano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (askanews) – Ladella finanza internazionale e le manovre delle grandi economie emergenti -solitamente raggruppate sotto l’acronimo di “” – è risposta consequenziale, anche se non voluta, all’utilizzo della finanza stessa come “arma”, come accaduto con lecontro la Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina. È la stridente risposta con cui il governatore della banca centrale del Sudafrica, Lesetja, ha replicato al presidente del Financial stability board, Klaas, che è anche governatore della Banca centrale olandese, durante un inedito faccia a faccia al forum annuale della Bce a Sintra, in Portogallo. “Se ci fossero stati dubbi sul fatto che leavesero funzionato ecco qui.