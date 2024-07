Bergamo capitale dell’Enduro | ad agosto 2025 ospiterà la Sei giorni internazionale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Dal 24 al 29 luglio 2025 la Valle Brembana ospiterà la FIM International Six Days of Enduro, il più grande evento mondiale della specialità, che richiamerà circa 600 piloti professionisti e amatoriali provenienti da più di 30 Paesi e 6 Continenti. Si tratta della 99esima edizione della competizione, per la 12esima volta con sede centrale in Italia: il Moto Club Bergamo l'ha già organizzata in due occasioni, a San Pellegrino nel 1968 e nel 1986, e in palio ci saranno i titoli World Trophy, Women's World Trophy e Junior World Trophy. "Siamo orgogliosi e soprattutto onorati di essere stati selezionato dalla FIM per organizzare la FIM ISDE– ha sottolineato il presidente del Moto Club Bergamo, Giuliano Piccinini -. Sarà sicuramente un'impresa impegnativa sotto tutti gli aspetti, ma sarà fatta con passione e vorrei ringraziare il Presidente della FIM Jorge Viegas e il Presidente della FMI Giovanni Copioli per averci dato questa opportunità".