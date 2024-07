Azzurro tenebra

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pubblichiamo un estratto di “”, di Giovanni Arpino, edito da Minimum Fax. Se volete acquistare il libro, potete farlo cliccando qui. Si parla della fallimentare spedizione italiana ai Mondiali tedeschi del 1974, dove l’Italia venne eliminata già ai gironi. Nella scena che viene raccontata, Giovanni Arpino (cioè Arp) sta parlando con Enzo Bearzot (il Vecio) mentre Giacinto Facchetti (Giacinto) si allena sullo sfondo. Schiaccio? un pulsante sul cronometro, batte? forte le mani. La sagoma al fondo del prato assunse un trotto piu? tranquillo, via via avvicinandosi negli ultimi segmenti luminosi. Parve, nel profilo che spezzava la solitudine dell’erba e del cielo, come il materializzarsi arcano e pudico d’una gioia sufficiente a se stessa.