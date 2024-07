Arroganza antagonista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La scorsa settimana un manipolo di antagonisti, anarchici e attivisti di varia natura ha contestato il sindaco di Bologna Matteo Lepore e l'Associazione nazionale partigiani che lo ospitava. Le accuse: fascista il sindaco e fascisti i partigiani. Gli autori della contestazione sono i soliti gruppettari che da mesi stanno portando avanti un'azione talvolta violenta contro il cantiere del tram e quello delle nuove scuole Besta. Gli stessi che hanno minacciato Lepore e i suoi assessori, sottoposti per questo a protezione. L'episodio induce due riflessioni. La prima riguarda l'accusa di fascismo formulata da questi campioni di democrazia. Se per fascismo si intende sopraffazione, intolleranza,, violenza verbale e fisica, in effetti a quella manifestazione di fascisti ce n'era più di uno, e tutti dalla parte degli antagonisti.