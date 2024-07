Wimbledon 2024 Lucia Bronzetti cede in due set a Leylah Fernandez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Si ferma all’esordionel tabellone di singolare femminile del torneo didi tennis: l’azzurraalla numero 30 del seeding, la canadese, che si impone per 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco ed affronterà giovedì una tra la wild card danese Caroline Wozniacki e la qualificata statunitense Alycia Parks. Nel primo set l’azzurra parte meglio ed in apertura centra il break ai vantaggi, poi confermato per il 2-0. Il servizio diinizia a scricchiolare nel sesto game, quando si fa rimontare dal 40-15 e deve cancellare un break point ai vantaggi. Dal 4-2, però, inizia la rimonta della canadese:centra il controbreak a quindici nell’ottavo game e trova l’aggancio, ed a seguire tiene la battuta.