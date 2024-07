Vincenzo morto a 10 anni nel pozzo le parole senza consolazione della mamma

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024) Sarebbeper annegamento e non per viacaduta il piccolo, il bambino che è precipitato in unartesiano in provincia di Siracusa durante una gita estiva. A nulla è servito l’interventovolontaria che si è calata per provare a salvarlo., il bambinonelartesiano Una vera e propria tragedia quella avvenuta lo scorso 27 giugno a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa.Lantieri, un bambino di soli dieci, è caduto in unartesiano durante una gita con il campo estivo sui monti Iblei. Unprofondo 15 metri su cuiera salito, sfuggendo per qualche momento alla sorveglianza degli animatori. Il coperchio deve poi aver ceduto, portando con sé il bambino al fondo del