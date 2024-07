Uccise lo zio e lo gettò nel forno | condannato all’ergastolo ma ora è irrintracciabile

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 2 luglio 2024) La Corte di Cassazione ha appena confermato la condannanei suoi confronti, ma quando i Carabinieri si sono presentati a casa sua per prelevarlo e portarlo in carcere Giacomo Bozzoli non c’era. Il 39enne bresciano che nel 2015suo zio eil cadavere in unrisultadalla sera di ieri, lunedì 1 luglio 2024. Poche ore prima la Suprema Corte aveva pronunciato la sentenza di condanna che confermava il verdetto già emesso in primo e secondo grado: secondo i giudici, è stato Bozzoli ad assassinare lo zio Mario, 52 anni, imprenditore socio del padre di Giacomo nella fonderia di famiglia a Marchena, in provincia di Brescia. L’omicidio è avvenuto l’8 ottobre del 2015: il nipote avrebbe aggredito lo zio vicino ai forni dello stabilimento, poi il cadavere sarebbe stato carbonizzato con l’aiuto di un dipendente, Giuseppe Ghirardini, 50 anni, trovato anche lui morto sei giorni dopo nei boschi di Case di Viso, ucciso da una capsula di cianuro rinvenuta nello stomaco.