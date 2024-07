Tour de France 2024 Remco Evenepoel | Ho perso fiducia in discesa non sono al 100% ma è un buon inizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024)chiude questa prima quattro giorni di gara aldeal secondo posto in classifica generale. Un risultato eccellente per il belga che forse in salita non è riuscito a tenere il passo dei migliori fino in fondo ma, a parte Tadej Pogacar, al momento irraggiungibile, ha dimostrato di potersela giocare per il podio. Le parole del capitano della Soudal Quick-Step: “Tadej Pogacar ha dimostrato ancora una volta le sue qualità. Sappiamo che quando attacca è molto esplosivo. Ho provato a tenere la ruota ma nonriuscito a seguirlo.riuscito ad arrivare in vetta non troppo lontano da Vingegaard, quindi non è stato poi così male”. Successivamente: “Poi milanciato nellae ho rischiato un po’ troppo, quasi l’ho pagato.