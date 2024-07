Tornano dalla partita del figlio l’aereo sparisce | morta un’intera famiglia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Quella che doveva essere una giornata felice trascorsa insi è trasformata in una tragedia. Un intero nucleo familiare di cinque persone è rimasto vittima di un tragico incidente aereo avvenuto nello stato di New York. A bordo del piccolo Piper monomotore, che ha perso quota e si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto regionale di Oneonta, nella contea di Delaware, c’erano i genitori, i due figli di 12 e 10 anni e il nonno. Il dramma si è consumato lo scorso weekend quando, pilotato dal nonno, il 76enne Roger Beggs, è precipitato in una zona rurale e boscosa intorno alle 14 di domenica pomeriggio. La posizione impervia del luogo dell’incidente ha reso difficoltose le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto droni ed elicotteri.