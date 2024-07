Tanti tiri ma zero gol su azione | la Francia delle star è la squadra che ha segnato di meno a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) E se vi dicessimo che lasi è qualificata ai quarti di finale disenza aver maiun gol su? Ladi Mbappé? Sì, proprio quella. Un paradosso per la nazionale del ct Deschamps ma, alper ora, i dati parlano chiaro. C’è chi parla di fortuna, anche se va fatto notare come i Blues non abbia subito praticamente nulla, se non un gol su rigore. Insomma, sembra quasi un catenaccio alla francese. Due autogol e una rete su rigore: il minimo indispensabile o meglio, il necessario per poter entrare tra le migliori otto della competizione. Eppure, laattacca eccome e iverso la porta non mancano.pei, il tabellone degli ottavi di finale: i primi verdetti ParadossoAlzi la mano chi si sarebbe aspettato unpeo da protagonista da parte di Mbappé e dei suoi compagni.