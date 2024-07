SKY | Napoli-Buongiorno | oggi l’incontro decisivo Si discute di clausola e ingaggio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 2 luglio 2024) Giovanni Manna incontra l’agente diper definire l’accordo. Si parla direscissoria e diritti d’immagine. Ilpronto a chiudere il colpo in difesa. Calciomercato: Manna incontra l’agente diIlsi avvicina a grandi passi verso Alessandro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la giornata di, martedì 2 luglio, potrebbe essere decisiva per la definizione del primo grande colpo in difesa per gli azzurri. Giovanni Manna, direttore sportivo del, incontrerà nuovamente Giuseppe Riso, agente di, per cercare l’accordo definitivo sull’del difensore.si preannuncia cruciale per il futuro del giocatore in maglia azzurra.rescissoria e diritti d’immagine: i dettagli della trattativa Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, durantesirà anche di un’eventualerescissoria da inserire nel contratto dopo i primi due anni.