Sezione AIA Benevento | promozioni per Francesco Russo e Michele Ianella

(Di martedì 2 luglio 2024)di prestigio per il movimento arbitrale beneventano:in serie D e Iannella nel calcio a 5 La nuova stagione sportiva 2024/2025 si apre con due splendide notizie per il movimentoarbitrale beneventano. Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha, infatti, annunciato la promozione dinella Commissione arbitri nazionale di Serie D e diIannella allaCommissione nazionale di calcio a 5., arbitro da sette stagioni a disposizione dell’organo tecnico regionale, si è distintonel corso della stagione sportiva arbitrando diverse gare di cartello del campionato diEccellenza campana e dirigendo la finale della fase regionale del campionato under 19 traAcerrana e Sarnese.invece, dal 2020 arbitro di calcio a 5, ha ricevuto nel corso della stagione ladesignazione di ben due finali: quella di Coppa Italia di C1 e quella della finale play-off sempredel campionato di C1 del futsal, oltre a dirigere anche lui gli scontri diretti più importanti dellacategoria.