San Felice sorpresa fuori da casa durante gli arresti domiciliari | nei guai 69enne

(Di martedì 2 luglio 2024) San, 2 luglio 2024- Nel pomeriggio del 01 luglio c.a. a SanCirceo, i carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di evasione, una cittadina classe 55, residente in SanCirceo, detenuta agli. La prevenuta è statadal domicilio statuito per la sua detenzione. L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione di SanCirceo, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio ilfaroonline.