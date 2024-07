Qual è la spiga più buona di Napoli? La battaglia delle pannocchie è iniziata

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Arriva l’estate e aè tempo di: la pannocchia bollita o arrostita, condita con ketchup e maionese. Una tradizione antica, rinata grazie ai social e alle sfide su chi la condisce meglio. Un mestiere antico, prevalentemente femminile, vedeva lejuole posizionare bracieri in ogni vicolo della città per la versione arrostita o paioli di rame colmi di acqua marina bollente per la versione bollita. Questo lavoro, tramandato di generazione in generazione, è diventato popolare a livello nazionale e internazionale con l’avvento dei social. Così come la pizza a portafoglio o la limonata a cosce aperte, prendersi unaè diventato uno degli highlight culinari per molti turisti. Con la popolarità è aumentata anche la concorrenza: nel periodo estivo, fioccano decine di banchetti con ruote e ombrelloni che vendono