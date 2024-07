Pisa pensionato 83enne perseguita studentessa di 20 anni e se ne vanta | denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - Agli inizi di maggio scorso una giovane ventenne,fuori-sede dimorante a, si è rivolta all’Ufficio Denunce della Questura a causa delle continue molestie subite da un anziano vicino di casa che gli avevano arrecato un grave stato di ansia e stress. In particolare, il vicino di casa, unitaliano incensurato di 83, l’aveva aiutata più volte con piccoli lavori di bricolage, avvicinandosi così alla ragazza e cominciando, passo a passo, a mettere in atto una allarmante escalation di attenzioni morbose. Il, già ricercatore nell’ambito delle tecnologie, aveva in particolare più volte affermato di essere in grado di controllare la vita personale e gli spostamenti della sua giovane vittima e dei suoi amici,ndosi di aver posizionato sistemi di sorveglianza discreta mediante dispositivo GPS sotto l’auto della vittima e di riuscire pertanto a ricostruire le frequentazioni e la vita sentimentale della giovane.