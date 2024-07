Padova minacce di morte e botte ai coetanei per rubare motorino e soldi | due giovanissimi rintracciati su Instagram

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 –die violenza per sottrarre motorini e denaro ai: è di quanto sono accusati duedelno, denunciati dalla Squadra mobile di. Si tratta di un 18enne residente a Maserà di, ben noto alle autorità, e di un 15enne straniero affidato a una comunità. La sera del 27 aprile avevano rapinato due giovani – di 18 e 17 anni – in piazza Duomo a. Prima avevano mimato di tagliargli la gola, poi li avevano colpiti sottraendo infine lo scooter e tutti iche avevano con sé, 50 euro. Per risalire alla loro identità, i poliziotti hanno incrociato le riprese delle telecamere di videosorveglianza con i profilidei giovani già coinvolti in episodi di violenza simili: la conferma è arrivata infine dalle due vittime, che hanno riconosciuto gli aggressori.