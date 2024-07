‘Ndrangheta e sim segrete | l' intercettazione svela dettagli inediti sulla strage di Erba

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024)di: un caso riaperto? Il 10 Luglio l'istanza di revisione del processodiverrà presentata alla Corte d'Appello di Brescia per stabilire se potrà essere accolta. In caso affermativo, uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi vent'anni si potrebbe riaprire. Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano Cuno Tarfusser non ha dubbi: “Rosa e Olindo sono innocenti”. Insieme a lui, numerosi consulenti hanno proposto nuove prove poste al vaglio dei giudici. Ma, come riporta “Affaritaliani.it”, c'è una nuova pista sulle implicazioni di un traffico di droga e sul coinvolgimento di Azouz Marzouk, che quell'11 dicembre 2006 perse la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef. Sul tema si è espresso Luca D'Auria, legale di Marzouk: “Siamo aperti.