Italia retroscena dopo la Svizzera | due blocchi contro Spalletti – Rai

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) L’ha miseramente fallito ad Euro 2024, facendosi eliminare agli ottavi di finale per 2-0 dallala partita faccia a faccia trae la squadra. Duehanno preso posizione.– Volano gli stracci in casala clamorosa e fallimentare eliminazione da Euro 2024 per mano della. La nazionale azzurra, infatti,aver chiuso il girone eliminatorio con quattro punti all’attivo, è uscita miseramente agli ottavi di finale facendosi surclassare dalladi Murat Yakin. Una lezione di calcio in tutto e per tutto, che ha decretato l’ennesima umiliazione sportiva degli ultimi anni. Sia Lucianoche il presidente della Figc Gabriele Gravina hanno deciso di non dimettersi, con lo stesso presidente federale che ha indetto nuove elezioni per novembre.