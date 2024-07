Grande Fratello un amatissimo attore nel cast? La grande suggestione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Furkan Palali di Terra Amara potrebbe sbarcare nella casa del: il retroscena Prosegue la ricerca dei concorrenti che a partire dal prossimo settembre varcheranno la porta rossa del. E mentre Giuseppe Garibaldi è in cerca di nip per il reality, con due nuove tappe in Toscana previste in queste ore, anche la produzione sta lavorando per i nuovi gieffini, in particolare pensando ai personaggi famosi da portare nel loft di Cinecittà. E come riporta il portale blogtvitaliana, Furkan Palali potrebbe essere un nome giusto per la prossima edizione del. L’turco è divenuto celebre grazie al ruolo di Fikfret nella soap Terra Amara, che già nei mesi scorsi ha prestato Aras Senol all’Isola dei famosi, che sfruttando l’ondata di affetto dei suoi fan è arrivato fino al trionfo finale.