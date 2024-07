Francia | già 200 i candidati di sinistra che si sono ritirati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024) Il famoso «Blocco Repubblicano» insta prendendo corpo. Ricordiamo che la legge elettorale prevede una corsa a tre tra iche hanno ricevuto più voti al primo turno. L'accordo fatto tra Macron e Melenchon prevede che in realtà questo terzetto si riduca ad una coppia. Il candidato dei due partiti diche ha preso meno voti sceglie di non presentarsi per far confluire le preferenze sull'altro in modo da creare una sorta di ballottaggio a due con il candidato della destra. Al momentogià quasi 200 i politici che hanno scelto il passo indietro; la cifra però è destinata a salire dato che i seggi in bilicooltre 400. .